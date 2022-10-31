Льюис Хэмилтон: «Соцсети становятся токсичнее. Нам всем нужно отказаться от них в конечном итоге»

высказался о токсичности соцсетей вслед за .

«В данный момент социальные сети очень токсичны, и такая работа телевидения делает ситуацию только хуже», – заявил пилот , объясняя бойкот Sky Sports на Гран-при Мехико.

Хэмилтон поделился своей точкой зрения.

«С годами социальные сети становятся все более и более токсичными, и в конечном итоге нам всем нужно отказаться от них.

Психическое здоровье – важный вопрос прямо сейчас. Очень многие читают комментарии и высказывания других людей – это болезненно. К счастью, я их не читаю, однако онлайн-платформы должны делать больше для защиты людей, в особенности детей и женщин. В данный момент это не так, так что, полагаю, это (хейт в интернете) продолжится», – сообщил гонщик .

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