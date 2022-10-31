Стартовый состав «Ман Сити» – самый дорогой в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Реал» – 7-й, «Барса» – 8-я
Стартовый состав «Манчестер Сити» – самый дорогой в топ-5 лиг Европы.
Об этом стало известно из исследования CIES Football Observatory, оценившего, сколько клубы потратили на футболистов, выходивших с первых минут на матчи национальных чемпионатов.
Средняя цена 11 игроков основы «Ман Сити» в этом сезоне АПЛ – 605 млн евро (столько «горожане» потратили на покупку этих футболистов). Самый дорогой стартовый состав «Сити» вышел в матче с «Брайтоном» (3:1) – 726 млн евро.
Топ-10 клубов топ-5 лиг Европы по цене стартового состава (учитываются матчи национальных лиг до 26 октября включительно, в сумму включены потенциальные бонусные выплаты):
1. «Манчестер Сити» – 605 млн евро;
2. «ПСЖ» – 510;
3. «Манчестер Юнайтед» – 480;
4. «Ливерпуль» – 409;
5. «Челси» – 393;
6. «Арсенал» – 382;
7. «Реал» – 370;
8. «Барселона» – 334;
9. «Ювентус» – 300;
10. «Бавария» – 294.
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