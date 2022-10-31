Экс-игрок АПЛ хочет сделать каминг-аут перед ЧМ. Футболист-гей недоволен, что турнир пройдет в Катаре (The Sun)

Бывший английский футболист собирается признаться, что он гей.

The Sun утверждает, что бывшая звезда АПЛ планирует совершить каминг-аут на ТВ перед чемпионатом мира в Катаре.

Экс-игрок хочет обсудить свою ориентацию перед турниром из-за того, что пройдет в Катаре, где притесняют ЛГБТ-персон. По мнению игрока, ФИФА не должна была присуждать чемпионат мира такой стране.

«Он считает неправильным проводить турнир в Катаре, когда там криминализированы сексуальные отношения между геями. Он воодушевлен тем, что нынешний состав Англии поддержит ЛГБТ.

Он надеется, что будет много акций протеста против позиции Катара в отношении гомосексуальности», – утверждает источник The Sun.

Линекер заявил, что знает 2 игроков-геев в АПЛ. Он призвал их к каминг-ауту во время ЧМ в Катаре