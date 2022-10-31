Кокорин не забил пенальти в матче чемпионата Кипра. Удар форварда «Ариса» отбил вратарь «Доксы»

не реализовал пенальти в матче за «Арис».

Команда из Лимасола играет с «Доксой» в 9-м туре чемпионата Кипра (1:1, второй тайм).

На 50-й минуте матча защитник «Доксы» Диего Месен сыграл рукой на линии своих ворот, за что получил красную карточку. Главный арбитр матча назначил пенальти в пользу .

Кокорин не воспользовался возможностью забить с точки – удар форварда отбил вратарь Дамьян Шишковски.

На счету российского нападающего 3 мяча и 2 голевых паса в 8 матчах за «Арис». Его статистику можно найти здесь.