Отец Тюкавина: «Хотелось бы в «Динамо» завоевать какой-то титул – не только бронзу, что-то попристижнее. Костя сам говорит: Европа Европой, но сначала хотелось бы выиграть трофей»

Отец Константина Тюкавина высказался о вариантах футболиста в Европе.

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина , рассказал о желании футболиста выиграть трофей с командой.

Тюкавин получил приз в номинации «Лучший воспитанник» в рамках премии «За верность» имени бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

– Конечно, мне как отцу приятно, когда мой сын получает индивидуальные призы. Но футбол – все‑таки командный вид спорта.

Хотелось бы в командном виде спорта и именно в «Динамо» завоевать какой‑то титул. Не только бронзовые медали чемпионата, а что‑то выше, попрестижнее.

Костя сам этого ждет, неоднократно об этом говорит даже в своих интервью: Европа Европой, хотелось бы поиграть в каком‑то чемпионате, в той же Испании, но сначала хотелось бы завоевать какой‑то трофей с «Динамо».

Он даже говорил, что обменял бы все свои индивидуальные призы на трофей, на золото чемпионата.

– Вы сказали про Испанию – этот европейский чемпионат он в первую очередь рассматривает?

– Нет, просто к слову. Хотя Испания рассматривается в том числе. В первую очередь бы хотелось что‑то выиграть.

Понятно, что в этом году есть желание, чтобы «Динамо » просто поднялось в турнирной таблице, закрепилось в первой пятерке. Наверное, в тройку уже тяжело войти.

Хотя нет ничего невозможного в спорте, всякое бывает. Еще будет вторая часть чемпионата после зимней паузы, – сказал Александр Тюкавин.