Супруга шахматиста Анатолия Карпова опровергла информацию о его госпитализации.

«Это придуманные новости, не знаю, откуда они взялись.

Все сейчас звонят. Я просто поражаюсь! Ни нападения, ничего такого не было, полная ерунда. Он дома, и с ним все хорошо.

Это вообще частная ситуация, человек находится дома. Мало ли, что может быть. Все нормально, всех нужно успокоить», – сказала Наталья Буланова.

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