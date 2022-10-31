Жена Карпова о его госпитализации: «Это придуманные новости, не знаю, откуда они взялись. Он дома, и с ним все хорошо»

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Супруга шахматиста Анатолия Карпова опровергла информацию о его госпитализации. 

«Это придуманные новости, не знаю, откуда они взялись.

Все сейчас звонят. Я просто поражаюсь! Ни нападения, ничего такого не было, полная ерунда. Он дома, и с ним все хорошо. 

Это вообще частная ситуация, человек находится дома. Мало ли, что может быть. Все нормально, всех нужно успокоить», – сказала Наталья Буланова. 

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