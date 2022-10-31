Анатолий Карпов находится в реанимации отделения нейрохирургии в НИИ Склифосовского

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализировали в отделение нейрореанимации Института им. Склифосовского.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Предварительно, он получил травмы из-за падения», – сообщил источник.

Сообщается, что состояние Карпова тяжелое.

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