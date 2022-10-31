Анна Щербакова выпустила коллекцию одежды совместно с автомобильным брендом OMODA

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выпустила коллекцию одежды совместно с автомобильным брендом OMODA.

«Дорогие друзья! Я в восторге, наконец-то это свершилось.

Вы уже знаете, что я амбассадор автомобильного бренда OMODA. И вместе мы запустили нашу первую лимитированную коллекцию одежды OMODA X Anna S.

При создании коллекции мы вдохновлялись стремлением к совершенству и мечтами о будущем, а еще спортивными достижениями и новыми технологиями.

Например, для принта лонгслива мы выбрали следы от коньков и исполненные прыжки из моей олимпийской произвольной программы, а изображение на футболке посвящено автомобильным технологиям и искусственному интеллекту!» – написала Щербакова.