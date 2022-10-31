В понедельник, 31 октября, состоятся семь матчей регулярного чемпионата НБА.

примет на своей арене «Филадельфию», «Юта» встретится дома с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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