НБА. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Юта» – «Мемфис» и другие матчи
В понедельник, 31 октября, состоятся семь матчей регулярного чемпионата НБА.
«Вашингтон» примет на своей арене «Филадельфию», «Юта» встретится дома с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 1 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 1 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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