НБА. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Юта» – «Мемфис» и другие матчи

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В понедельник, 31 октября, состоятся семь матчей регулярного чемпионата НБА.

«Вашингтон» примет на своей арене «Филадельфию», «Юта» встретится дома с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Сакраменто
Дата проведения
1 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Филадельфия
Дата проведения
1 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Торонто – Атланта
Дата проведения
1 ноября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Индиана
Дата проведения
1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Милуоки – Детройт
Дата проведения
1 ноября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Юта – Мемфис
Дата проведения
1 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Хьюстон
Дата проведения
1 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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