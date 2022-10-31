Фомин получил приз «Джентльмен года». Капитан «Динамо» опередил Чалова и Селихова

Полузащитник «Динамо» стал обладателем премии «Джентльмен года-2022».

Капитан московского клуба победил в голосовании, проходившем в два этапа. В первом болельщики определили игроков, которые войдут в финальную тройку, а во втором жюри «Комсомольской правды» определило победителя.

Фомин опередил в голосовании нападающего ЦСКА Федора Чалова (2-е место) и вратаря (3-е место).

Приз «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Фомин стал седьмым игроком , ставшим его обладателям. В прошлом году победителем голосования стал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Я знал, что «Комсомольская правда» ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше. Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании.

Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой. Если клуб успешно выступает, то и индивидуальные призы получают именно ее игроки», – сказал хавбек.

Главным призом премии является черный смокинг. Футболист получит его на торжественной церемонии.

Фото: kp.ru