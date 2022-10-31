Фомин получил приз «Джентльмен года». Капитан «Динамо» опередил Чалова и Селихова
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года-2022».
Капитан московского клуба победил в голосовании, проходившем в два этапа. В первом болельщики определили игроков, которые войдут в финальную тройку, а во втором жюри «Комсомольской правды» определило победителя.
Фомин опередил в голосовании нападающего ЦСКА Федора Чалова (2-е место) и вратаря «Спартака» Александра Селихова (3-е место).
Приз «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Фомин стал седьмым игроком «Динамо», ставшим его обладателям. В прошлом году победителем голосования стал защитник «Спартака» Георгий Джикия.
«Я знал, что «Комсомольская правда» ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше. Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании.
Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой. Если клуб успешно выступает, то и индивидуальные призы получают именно ее игроки», – сказал хавбек.
Главным призом премии является черный смокинг. Футболист получит его на торжественной церемонии.
Фото: kp.ru
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