Ислам Махачев привез пояс UFC Рамзану Кадырову

Чемпион UFC в легком весе приехал в гости к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

С собой Махачев привез пояс чемпиона, который завоевал 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, победив удушающим приемом во втором раунде .

Джо Роган: «Махачев – это просто нечто, это новая чертова реальность»

Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!