Ислам Махачев привез пояс UFC Рамзану Кадырову
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев приехал в гости к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
С собой Махачев привез пояс чемпиона, который завоевал 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, победив удушающим приемом во втором раунде Чарльза Оливейру.
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Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!
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