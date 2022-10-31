Ислам Махачев привез пояс UFC Рамзану Кадырову

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев приехал в гости к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

С собой Махачев привез пояс чемпиона, который завоевал 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, победив удушающим приемом во втором раунде Чарльза Оливейру.

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Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!

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