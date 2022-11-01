Торопченко забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него 3 броска и 5 хитов за 12:09 с «Лос-Анджелесом»
Алексей Торопченко забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Сент-Луиса» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (1:5).
Это первое очко 23-летнего россиянина в 8 матчах текущего сезона. Всего у него 36 матчей в лиге и 3 шайбы.
Сегодня Торопченко (12:09, 2:46 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ и применил 5 силовых приемов.
Добавим, что результативную передачу ему сделал Иван Барбашев (1+1 в 8 играх, первое очко за 7 матчей).
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