Гусев подписал контракт со СКА и сыграет с «Сочи» 2 ноября («Спорт-Экспресс»)

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Нападающий Никита Гусев снова будет выступать за СКА.

По данным «Спорт-Экспресса», форвард подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга, не дождавшись подходящих предложений из НХЛ.

Первый матч за СКА в этом сезоне он, как ожидается, проведет 2 ноября – против «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В прошлой регулярке КХЛ Гусев провел за СКА 31 матч, набрав 35 (10+25) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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