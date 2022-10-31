Гусев подписал контракт со СКА и сыграет с «Сочи» 2 ноября («Спорт-Экспресс»)
Нападающий Никита Гусев снова будет выступать за СКА.
По данным «Спорт-Экспресса», форвард подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга, не дождавшись подходящих предложений из НХЛ.
Первый матч за СКА в этом сезоне он, как ожидается, проведет 2 ноября – против «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В прошлой регулярке КХЛ Гусев провел за СКА 31 матч, набрав 35 (10+25) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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