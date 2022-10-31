Анчелотти могут отстранить на 4 матча за критику судейства в матче с «Жироной». Он назвал пенальти на Асенсио «выдуманным»

Карло Анчелотти могут отстранить на 4 матча за высказывания о судействе.

футбола открыла дисциплинарный процесс в отношении за высказывание в адрес арбитра Марио Мелеро Лопеса после матча с «Жироной» (1:1). Итальянскому специалисту грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.

После матча главный тренер «Реала» раскритиковал решение судьи назначить пенальти на за игру рукой. Анчелотти утверждал, что, прежде чем попасть в руку Асенсио, мяч отскочил от его груди, и назвал пенальти «выдуманным».

В руководстве возмущены ситуацией, и в случае дисквалификации Анчелотти клуб готов оспорить решение.

Окончательное решение по этому делу будет принято после чемпионата мира в Катаре.