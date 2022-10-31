Карпов получил травму в результате падения, он находится в искусственной коме. Об этом сообщила его дочь (Mash)
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов получил травму в результате падения.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на дочь гроссмейстера Софью.
Девушка утверждает, что отец травмировался в результате бытовой травмы. Нападения на него не было.
Сейчас Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
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