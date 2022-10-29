Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Сампдории»

«Наполи» примет «Сассуоло» в 12-м туре Серии А.

Также в субботу сыграет в гостях с «Лечче», встретится дома с «Сампдорией».

В воскресенье будет противостоять «Торино» Алексея Миранчука.

В понедельник проведет на выезде матч с «Вероной».

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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