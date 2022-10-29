Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Сампдории»
«Наполи» примет «Сассуоло» в 12-м туре Серии А.
Также в субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Лечче», «Интер» встретится дома с «Сампдорией».
В воскресенье «Милану» будет противостоять «Торино» Алексея Миранчука.
В понедельник «Рома» проведет на выезде матч с «Вероной».
12-й тур
- Дата проведения
- 29 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 30 октября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 30 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии