Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Сампдории»

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«Наполи» примет «Сассуоло» в 12-м туре Серии А.

Также в субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Лечче», «Интер» встретится дома с «Сампдорией».

В воскресенье «Милану» будет противостоять «Торино» Алексея Миранчука.

В понедельник «Рома» проведет на выезде матч с «Вероной».

Чемпионат Италии

12-й тур

Наполи – Сассуоло
Дата проведения
29 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Ювентус
Дата проведения
29 октября, 19.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Сампдория
Дата проведения
29 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Аталанта
Дата проведения
30 октября, 14.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Фиорентина
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Удинезе
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
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Лацио – Салернитана
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Торино – Милан
Дата проведения
30 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
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Верона – Рома
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Болонья
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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