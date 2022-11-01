Звездный форвард помог команде прервать серию из четырех поражений, набрав 36 очков в матче с «Индианой» (116:109) в понедельник.

На счету Дюрэнта теперь 25 754 очка за карьеру. Он обошел знаменитого (25 728) в списке самых результативных игроков , поднявшись на 19-ю строчку.

Во встрече с «Пэйсерс» Кевин за 39 минут реализовал 13 из 22 с игры. На его счету также 9 подборов и 7 передач.

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