Дюрэнт набрал 36 очков с «Индианой» и обошел Винса Картера в списке самых результативных игроков НБА
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт помог команде прервать серию из четырех поражений, набрав 36 очков в матче с «Индианой» (116:109) в понедельник.
На счету Дюрэнта теперь 25 754 очка за карьеру. Он обошел знаменитого Винса Картера (25 728) в списке самых результативных игроков НБА, поднявшись на 19-ю строчку.
Во встрече с «Пэйсерс» Кевин за 39 минут реализовал 13 из 22 с игры. На его счету также 9 подборов и 7 передач.
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