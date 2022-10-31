Победы «Зенита», «Спартака», «МЮ», «Арсенала», осечки «Реала» и «Милана», Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико, титул Медведева и другие новости утра

1. «Зенит» победил «Краснодар» в гостях благодаря позднему голу с пенальти, очередной гол Квинси Промеса принес «Спартаку» победу над «Торпедо» и другие результаты 15-го тура чемпионата России.

«Зенит» выиграл первый круг Премьер-лиги, установив кучу рекордов. «Спартак» отстает на 7 очков, ЦСКА и «Ростов» – на 10. Интрига жива?

2. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (5:0) в 14-м туре чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Хэм» (1:0). Роналду снова не забил и снова обиделся на критику, на этот раз проигнорировав бывшего партнера.

3. «Реал» внезапно дома сыграл вничью с «Жироной» в 12-м туре чемпионата Испании и остался недоволен судейством. Отрыв «Реала» от «Барсы» сократился до 1 очка. «Сосьедад» уступил «Бетису», «Атлетик» победил «Вильярреал».

4. «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик», ЦСКА разгромил «Сочи», СКА был сильнее «Спартака», «Авангард» переиграл «Куньлунь», «Динамо» победило «Торпедо» и другие результаты Фонбет чемпионата КХЛ.

5. Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й. Макс побил рекорд Михаэля Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1».

6. Алексей Миранчук забил победный гол в матче 12-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Милан». «Лацио» проиграл «Салернитане», «Аталанта» победила «Эмполи»

7. Даниил Медведев обыграл Дениса Шаповалова в финале турнира в Вене. Россиянин взял второй титул в сезоне и 15-й в карьере, он станет третьей ракеткой мира. Медведев стал третьим в списке самых титулованных теннисистов из России.

8. В НХЛ «Рейнджерс» одолели «Аризону» благодаря голу и двум ассистам Панарина, «Миннесота» обыграла «Чикаго» по буллитам (победный забил Капризов), «Нью-Джерси» забил 7 голов «Коламбусу». Остальные результаты – здесь.

9. Кондратюк выиграл этап Гран-при России по фигурному катанию в Сочи, Ерохов – 2-й, Гуменник – 3-й. Петросян победила среди девушек, Самоделкина – 2-я, Трусова – 3-я. Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду. Бойкова и Козловский выиграли в соревнованиях пар.

10. НБА. «Пеликанс» нанесли «Клипперс» четвертое подряд поражение, «Лейкерс» одержали первую победу в сезоне во встрече с «Наггетс» и другие результаты.

11. В матче в поддержку участников СВО сыграли Титов, Тихонов, Юран и другие экс-футболисты «Спартака».

12. Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера. Магнус Карлсен обыграл Нодирбека Абдусатторова в матче за третье место.

13. Гол Александра Головина помог «Монако» победить «Анжер» в 12-м туре чемпионата Франции, «Лион» обыграл «Лилль», «Лорьян» уступил «Ницце».

14. МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок.

15. «Унион» дома одолел «Боруссию» Менхенгладбах (2:1) в 12-м туре чемпионата Германии, забив на 97-й минуте и сохранив лидерство в таблице, и другие результаты дня.

16. Тунис могут отстранить от ЧМ-2022 из-за вмешательства государства в работу федерации. Федерация футбола Канады призвала продолжить обсуждать проблемы рабочих и ЛГБТ в Катаре: «Поддерживаем стремление к прогрессу». Тысячи рабочих-мигрантов выселили из домов в центре Дохи, во время чемпионата мира там будут жить болельщики.

17. «Матч ТВ» и Медиалига ведут переговоры о трансляциях.

Цитаты дня:

Златан Ибрагимович: «Во Франции все покатилось под гору после моего отъезда. Даже Мбаппе, Неймар и Месси вам не помогут, потому что у вас нет Бога»

Леброн о всплеске использования слова «ниггер» в твиттере: «Это пугает. Надеюсь, Илон Маск отнесется к этому очень серьезно»

Ротенберг о разорванной штанине после игры с «Динамо»: «Когда все горит, не в первый раз штаны рвутся для победы»

Андрей Аршавин: «Превращаемся в лигу пенальти. Как обезьяна с гранатой – не знаем, что с ВАР делать»

Педриньо: «Россия – европейская страна. Уровень жизни здесь выше, чем в Бразилии»

Александра Трусова: «Хотите шесть четверных? Можете ждать»