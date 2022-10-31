Пресс-служба «Единой России»: «Карпов получил травму бытового характера, находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь»
В пресс-службе «Единой России» прокомментировали информацию о госпитализации 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.
«Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Полученная травма носит бытовой характер», – говорится в сообщении пресс-службы.
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в коме? Что известно на данный момент
Комментарии