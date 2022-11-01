Овечкину остался 1 гол для повторения рекорда Хоу по шайбам за один клуб – 785 за «Вашингтон» против 786 за «Детройт»

остался 1 гол для повторения рекорда Горди Хоу по шайбам за один клуб.

Сегодня форвард забросил свою 785-ю шайбу в НХЛ в матче с «Каролиной» (2:3 Б). В НХЛ россиянин выступал только за «Кэпиталс».

Рекордом НХЛ по голам за один клуб/франшизу владеет . В его активе 786 шайб за «Детройт» (еще 15 он забросил за «Хартфорд» в своем последнем сезоне в лиге).

В топ-5 в истории также входят Стив Айзерман (692 шайбы за ), Марио Лемье (690 за «Питтсбург») и Джо Сакик (625 за «Квебек» и «Колорадо»).

Овечкин забил 785-й гол в НХЛ. До Хоу – 16 шайб, до Гретцки – 109