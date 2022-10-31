Кристина Резцова пропустит следующий сезон из-за беременности

Российская биатлонистка пропустит следующий сезон из-за беременности.

«У нас будет второй ребенок. Я беременна, уже сейчас пятый месяц. Не могу сказать, когда вернусь. Все будет зависеть от того, как рожу и когда. Сразу же, как позволит здоровье.

Много времени стараюсь проводить с дочкой, прошлый год был насыщен спортом, мало я себя отдавала семье. В том числе, как жена для любимого мужчины. Теперь стараюсь больше времени посвящать им, семья — в первую очередь.

Хочу сказать дочери другом и подружкой, поэтому наслаждаюсь жизнью, которой у меня не было весь прошлый год», — сообщила Резцова.

Первого ребенка Резцова родила в феврале 2021 года. Она пропустила сезон-2020/21. После возвращения в спорт завоевала серебро и бронзу на Олимпиаде-2022 в Пекине.