«Рома» Моуринью вышла на 4-е место, выиграв 4 из 5 последних матчей Серии А

вышла на 4-е место в Серии А.

Команда Жозе Моуринью победила «Верону» в 12-м туре чемпионата Италии (3:1), играя в большинстве с 36-й минуты.

Теперь на счету римлян 25 очков, они опередили «Лацио» и «Интер» – у этих команд по 24 балла.

«Рома» выиграла 4 из 5 последних матчей Серии А – против «Интера» (2:1), «Лечче» (2:1), «Сампдории» (1:0) и «Вероны». Единственное поражение на этом отрезке произошло в игре с лидером лиги «Наполи» (0:1).

Следующий матч в рамках чемпионата Италии «Рома» проведет 6 ноября – против «Лацио». Перед этим «волки» сыграют с «Лудогорцем» в Лиге Европы.