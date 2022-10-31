Кокорин не совершил результативных действий впервые за 4 матча. У него 5 (3+2) очков в 8 играх за «Арис»

не совершил результативных действий впервые за 4 матча.

Нападающий «Ариса» вышел в стартовом составе команды на матч против «Доксы» в 9-м туре чемпионата Кипра (2:1). Россиянин провел на поле 80 минут, после чего его заменил Морган Браун.

В этой игре Александр не реализовал пенальти – его удар с точки отбил вратарь.

Кокорин ушел с поля, не отметившись голом или результативной передачей, впервые за 4 игры. В матчах с АЕК (1:2) и «Аполлоном» (3:0) он забил по голу, а в игре с «Эносисом» (2:1) сделал ассист.

Всего на счету 31-летнего футболиста 3 гола и 2 голевых паса в 8 матчах за .