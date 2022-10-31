Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких («Известия»)

Теги происшествия Анатолий Карпов Здоровье Шахматы

Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. 

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы был госпитализирован сегодня в Москве. 

Отмечается, что у него диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в коме? Что известно на данный момент

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные