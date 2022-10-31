Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких («Известия»)
Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы был госпитализирован сегодня в Москве.
Отмечается, что у него диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.
Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.
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