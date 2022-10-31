Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких («Известия»)

Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы был госпитализирован сегодня в Москве.

Отмечается, что у него диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в коме? Что известно на данный момент