Шведская лыжница Сван о Степановой: «Когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше»

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Шведская лыжница Линн Сван поделилась мнением о высказываниях олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой.

– Сегодня у нас есть возможность выражать в соцсетях все, что мы хотим. Свобода мнений – одна из лучших вещей, которые у нас есть, и мы должны ее защищать. Но... мы также должны защищать права человека.

– Возможно, с соцсетями не все так хорошо?

– Нет, боже, нет. Я полностью согласна с этим. Это опасно для жизни, если вы не выясните правильные факты.

– Мнение Вероники Степановой, по-видимому, заключается в том, что это мы на Западе не понимаем, что происходит?

– Я часто думаю, что когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше. Чем более вы уверены в себе, тем меньше вы на самом деле контролируете, – сказала Сван.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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