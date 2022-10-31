12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Теги происшествия Анатолий Карпов Государственная дума Шахматы

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов подвергся нападению в Москве. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы... В тяжелом состоянии в больнице... Дай Бог, чтобы все было хорошо...

Анатолий Карпов введен в искусственную кому... Молимся о здравии... Такой хороший человек... Надеюсь, негодяй будет найден...» – написал Ковалев.

Телеграм-канал 112 опровергает версию бизнесмена. По информации канала, гроссмейстер был найден без сознания у Госдумы в эту субботу.

Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

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