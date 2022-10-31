Босния и Герцеговина объявила об отмене матча с Россией 19 ноября
Россия не сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября.
Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил, что матч, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября, не будет сыгран в эту дату.
На заседании союза было решено отложить проведение игры. Отмечается, что проведение этого матча «возможно в одну из будущих дат».
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