Босния и Герцеговина объявила об отмене матча с Россией 19 ноября

Россия не сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября.

Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил, что матч, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября, не будет сыгран в эту дату.

На заседании союза было решено отложить проведение игры. Отмечается, что проведение этого матча «возможно в одну из будущих дат».

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