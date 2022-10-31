Александр Карелин: «Чему могут научить смешанные единоборства? Смешивать водку с пивом»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал про отношение к смешанным единоборствам.

«Чему могут научить смешанные единоборства молодое поколение? Как смешивать, водку с пивом. Но возникают плохо прогнозируемые последствия – немного пропорции не соотнес, и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден. То, что это система проведения соревнований, для меня это очевидно.

Федор Владимирович Емельяненко сделал очень многое для того, чтобы они применили самые правильные, самые верные новации из той части, которая называется зрелищем – но они даже здесь говорят на непонятном для меня языке шоу.

И если бы Федя не был хорош в самбо, он бы не был столь угрожающе хорош в этих смешанных единоборствах.

И самое главное – что они будут смешивать? Как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина? Если у нас уважение к сопернику начинается с подстриженных накануне ногтей, то как мы можем перейти к тому, чтобы бить поверженного на полу?» – сказал Карелин.

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