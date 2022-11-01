ЛГБТ-фанаты «Арсенала» бойкотируют ЧМ-2022: «В Катаре не соблюдаются фундаментальные права человека, а члены ФИФА засунули головы в песок»

ЛГБТ-фанаты намерены бойкотировать в Катаре.

«Заявления таких групп, как наша, основаны на несоблюдении фундаментальных прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Катаре, а также других странах, где члены ЛГБТ до сих пор подвергаются уголовному преследованию, а также на отсутствии у представителей ЛГБТ базового права на существование.

Члены ЛГБТ-сообщества не выбирали свою ориентацию. А представители ЛГБТ, проживающие в Катаре, вынуждены скрывать свое истинное «я» и до, и во время, и после ЧМ.

Мы не можем говорить непосредственно за них, но сделаем все, что в наших силах, чтобы мир пробудился и осознал, что ориентация не выбирается, что футбол должен быть открыт для всех.

Оглушительное молчание показательно и предсказуемо. Ее сотрудники засунули головы в пески Катара», – сказал Карл Фирн, один из руководителей GayGooners («Геев-канониров»).