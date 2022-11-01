Жена Карпова о травме гроссмейстера: «Небольшая гематома. Но мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается»

Супруга шахматиста Анатолия Карпова рассказала об обстоятельствах, при которых он получил травму.

«В субботу мы с ним вышли из подъезда. Он поскользнулся, захромал. Мы думали, нога. А поехали в травмпункт – говорят: «Слушайте, у вас что-то с головой не то, головой ударился».

Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три — и все, я так думаю, надеюсь.

Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — сказала Наталья Буланова.

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