Жеребьевка группового этапа ЧМ‑2026. Франция, Норвегия и Сенегал попали в группу I, Испания и Уругвай – в группу H, Португалия и Узбекистан – в группу K, Англия и Хорватия – в группу L
Сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2026. Прямую трансляцию показывает канал «Матч ТВ».
Турнир впервые пройдет в расширенном формате: участие примут 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам по четыре команды. На данный момент определены 42 участника.
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия).
Группа B: Канада, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария.
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово).
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д′Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), Тунис.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак), Норвегия.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Основные положения жеребьевки
• ФИФА развела команды, занимающие первое–второе и третье–четвертое места в рейтинге, по разным сторонам турнирной сетки. Такой принцип позволил, например, Испании и Аргентине — как двум главным сеяным — оказаться в противоположных частях сетки. Аналогичная логика применялась к Франции и Англии.
• В одной группе не могло быть более одной сборной из одной конфедерации, за исключением УЕФА: европейские команды могли быть представлены в количестве от одной до двух.
• Жеребьевка началась с распределения команд первой корзины, после чего были определены позиции участников из второй, третьей и четвертой корзин.
Система выхода из группы также изменена. В плей-офф квалифицируются не только две лучшие команды каждой из 12 групп, но и восемь сборных, занявших третьи места. Таким образом, в 1/16 финала сыграют 32 команды. Турнирная сетка будет известна заранее.
Даты проведения ЧМ-2026
• Групповой этап: 11–27 июня
• 1/16 финала: 28 июня – 3 июля
• 1/8 финала: 4–7 июля
• Четвертьфиналы: 9–11 июля
• Полуфиналы: 14–15 июля
• Матч за третье место: 18 июля
• Финал: 19 июля
Перед жеребьевкой президент США Дональд Трамп стал лауреатом Премии мира ФИФА.
