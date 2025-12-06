  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жеребьевка группового этапа ЧМ‑2026. Франция, Норвегия и Сенегал попали в группу I, Испания и Уругвай – в группу H, Португалия и Узбекистан – в группу K, Англия и Хорватия – в группу L
1327

Жеребьевка группового этапа ЧМ‑2026. Франция, Норвегия и Сенегал попали в группу I, Испания и Уругвай – в группу H, Португалия и Узбекистан – в группу K, Англия и Хорватия – в группу L

Сегодня, 5 декабря, прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2026.

Сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2026. Прямую трансляцию показывает канал «Матч ТВ».

Турнир впервые пройдет в расширенном формате: участие примут 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам по четыре команды. На данный момент определены 42 участника.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия).

Группа B: Канада, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово).

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д′Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак), Норвегия.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Основные положения жеребьевки

• ФИФА развела команды, занимающие первое–второе и третье–четвертое места в рейтинге, по разным сторонам турнирной сетки. Такой принцип позволил, например, Испании и Аргентине — как двум главным сеяным — оказаться в противоположных частях сетки. Аналогичная логика применялась к Франции и Англии.

• В одной группе не могло быть более одной сборной из одной конфедерации, за исключением УЕФА: европейские команды могли быть представлены в количестве от одной до двух.

• Жеребьевка началась с распределения команд первой корзины, после чего были определены позиции участников из второй, третьей и четвертой корзин.

Система выхода из группы также изменена. В плей-офф квалифицируются не только две лучшие команды каждой из 12 групп, но и восемь сборных, занявших третьи места. Таким образом, в 1/16 финала сыграют 32 команды. Турнирная сетка будет известна заранее.

Даты проведения ЧМ-2026

• Групповой этап: 11–27 июня

• 1/16 финала: 28 июня – 3 июля

• 1/8 финала: 4–7 июля

• Четвертьфиналы: 9–11 июля

• Полуфиналы: 14–15 июля

• Матч за третье место: 18 июля

• Финал: 19 июля

Перед жеребьевкой президент США Дональд Трамп стал лауреатом Премии мира ФИФА.

Жеребьевка ЧМ-2026 – что изменится с 48 сборными? Как это будет?

Кто выиграет ЧМ-2026?24021 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Кабо-Верде
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Туниса по футболу
logoсборная Ганы по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoДжанни Инфантино
logoЧМ-2026
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Катара по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoсборная Алжира по футболу
logoСборная Австралии по футболу
logoсборная ЮАР по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoсборная Кюрасао
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoФИФА
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Панамы по футболу
logoсборная Новой Зеландии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoсборная Гаити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии Opta. Франция – 2-я, Англия, 3-я, Аргентина, Бразилия, Португалия и Норвегия – в топ-10
1 декабря, 14:50
Главные тренеры ЧМ-2026 – кто они?
21 ноября, 17:55
Россия опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Бразилия обогнала Португалию, Германия поднялась на 9-е место, Италия опустилась на 12-е
19 ноября, 16:07
42 из 48 сборных ЧМ-2026 известны. Кто точно едет?
19 ноября, 10:45
Главные новости
Голы Соболева за «Зенит» против его банов на Twitch. Чего больше – ответь на 10 вопросов о статистике
12 минут назадТесты и игры
«Краснодар» – ЦСКА. 0:1 – Мойзес открыл счет после подачи углового! Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Семин о судействе в матче «Махачкалы» с «Пари НН»: «40 нарушений, две остановки ВАР, замены – и всего пять минут добавили. Судьи не соответствуют уровню РПЛ»
30 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» против ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» играет с «Крыльями»
42 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса», «Рома» проиграла «Кальяри» в гостях
45 минут назад
Сафонов о первом матче за «ПСЖ» в сезоне: «Я снова получил удовольствие от игры, не было ни капли сомнений в своих действиях. Хочу снова возвращаться на поле, буду делать все возможное»
50 минут назад
Биджиев об отставке из «Динамо» Махачкала: «Результата нет, как главный тренер я несу ответственность и пишу заявление. По-другому в данной ситуации быть не может, наверное»
сегодня, 15:31
«Локомотив» победил «Сочи» в гостях – 4:2! Руденко сделал дубль, у Батракова 1+1, Камано забил после выхода на замену
сегодня, 15:24
«Локомотив» забил больше всех в РПЛ с момента назначения Галактионова – 176 голов. У «Зенита» на 5 меньше, у «Краснодара» – на 7, у ЦСКА и «Динамо» – на 19
сегодня, 15:20
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Сельтой», «Севилья» против «Валенсии»
сегодня, 15:17Live
Ко всем новостям
Последние новости
Хиль сделал дубль в матче с «Крыльями». Форвард «Балтики» с 10 голами – второй лучший бомбардир РПЛ после Батракова (11)
1 минуту назад
Батраков – лучший бомбардир РПЛ за последние 2 сезона. У хавбека «Локо» 25 голов с начала сезона-2024/25
4 минуты назад
Осинькин о последнем месте «Сочи»: «Нужно грызть землю в оставшихся матчах, чтобы что‑то изменить. При мне набрали 8 очков, а до этого – одно. Разница большая»
7 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
11 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». Гирасси и Адейеми в основе. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» против «Кристал Пэлас»
11 минут назадLive
Газизов об отставке Биджиева: «Динамо» Махачкала приняло это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни»
12 минут назад
«Балтика» – «Крылья Советов». 1:0 – Хиль забил с пенальти. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Галактионов о замене Баринова в матче с «Сочи»: «Он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом – рабочая»
19 минут назад
Фанат «Бетиса» ударил болельщика «Барсы», когда тот праздновал гол каталонцев во время матча. Часть зрителей поддержала нападавшего: «Так ему и надо!»
20 минут назад