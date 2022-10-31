«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в России. На каналах холдинга покажут все 64 матча

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«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира-2022 на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА телеканал получил возможность проведения прямых трансляций, использования фрагментов игр в эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях.

На платформах телеканалов семейства «Матч» покажут все 64 игры ЧМ-2022.

«Сегодня мы финализировали наши договоренности с ФИФА относительно показа игр чемпионата мира по футболу, который в скором времени стартует в Катаре. Мы благодарны нашим партнерам за конструктивную позицию и профессиональный диалог.

Хотел бы поздравить многомиллионную аудиторию «Матч ТВ» – все игры будут доступны нашим зрителям, как и лучшие моменты матчей и повторы. Впервые чемпионат мира по футболу будет эксклюзивно доступен на «Матч ТВ» в полном объеме, включая финальную игру. В скором времени мы сможем рассказать и о планах по освещению турнира», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года. 

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