Аморим о том, что «МЮ» недостаточно одного гола: «У меня всегда есть такое ощущение – нужно забивать больше. Нам не хватает стабильности, надо прибавлять»
Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужно забивать больше.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о результативности команды после матча АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).
– Чувствуете ли вы сейчас, что команде недостаточно одного забитого гола?
– Да, у меня всегда есть такое ощущение. Думаю, у всех такое чувство, что нам нужно забивать больше.
Даже против «Брайтона» мы вели 3:0, а потом соперник чуть не отыгрался. Нам не хватает стабильности.
Нужно прибавлять, – сказал Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
