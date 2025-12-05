  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о том, что «МЮ» недостаточно одного гола: «У меня всегда есть такое ощущение – нужно забивать больше. Нам не хватает стабильности, надо прибавлять»
8

Аморим о том, что «МЮ» недостаточно одного гола: «У меня всегда есть такое ощущение – нужно забивать больше. Нам не хватает стабильности, надо прибавлять»

Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужно забивать больше.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о результативности команды после матча АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

– Чувствуете ли вы сейчас, что команде недостаточно одного забитого гола?

– Да, у меня всегда есть такое ощущение. Думаю, у всех такое чувство, что нам нужно забивать больше.

Даже против «Брайтона» мы вели 3:0, а потом соперник чуть не отыгрался. Нам не хватает стабильности.

Нужно прибавлять, – сказал Аморим.

Новая осечка «МЮ»: против «Вест Хэма». Как же не идут вторые таймы!

Кто выиграет ЧМ-2026?25253 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1) на 83-й минуте. В лайве на ничью давали 9.00, на победу хозяев – 1.07
5 декабря, 07:44
Главные новости
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
4 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
19 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
35 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
44 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
44 минуты назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
45 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
45 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
46 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
46 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
8 минут назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
18 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
18 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
18 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
20 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
24 минуты назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
24 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
34 минуты назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
49 минут назад