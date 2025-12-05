Аморим о том, что «МЮ» недостаточно одного гола: «У меня всегда есть такое ощущение – нужно забивать больше. Нам не хватает стабильности, надо прибавлять»

Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужно забивать больше.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался о результативности команды после матча АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

– Чувствуете ли вы сейчас, что команде недостаточно одного забитого гола?

– Да, у меня всегда есть такое ощущение. Думаю, у всех такое чувство, что нам нужно забивать больше.

Даже против «Брайтона» мы вели 3:0, а потом соперник чуть не отыгрался. Нам не хватает стабильности.

Нужно прибавлять, – сказал Аморим .

Новая осечка «МЮ»: против «Вест Хэма». Как же не идут вторые таймы!