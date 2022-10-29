Сборная России сыграет с Таджикистаном, Радулова вывели из основы «Ак Барса» и могут обменять, отравление Загитовой, споры из-за финта Антони и другие новости утра

1. Сборная России нашла нового соперника – национальная команда сыграет с Таджикистаном. Матч пройдет 17 ноября в Душанбе.

2. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Каролину» (6:2), Сорокин отразил 33 броска из 35, Романов набрал 1-е очко в сезоне. «Колорадо» без Ничушкина, выбывшего из-за травмы, уступил «Нью-Джерси» (0:1). Все результаты дня – здесь.

3. «Оренбург» крупно обыграл «Факел» (4:1) в стартовом матче 15-го тура Мир РПЛ. Воронежцы не могут победить 9 матчей подряд. Дубль оформил Джимми Марин, и один его гол вышел спорным – форвард добил мяч в сетку с линии после удара Владимира Сычевого пяткой.

4. Олег Знарок вывел Александра Радулова из основного состава «Ак Барса». По информации «Матч ТВ», клуб может обменять форварда, которого задело неполучение капитанской нашивки. Главным претендентом на Радулова называют «Салават Юлаев», хотя в клубе все отрицают.

5. КХЛ. СКА выиграл у «Динамо» в гостях, «Локомотив» победил «Торпедо», «Авангард» уступил «Адмиралу». Все результаты дня – здесь.

6. НБА. 82 очка от Митчелла и Леверта помогли «Кливленду» дожать «Бостон» в овертайме, «Филадельфия» с 44 очками Макси справилась с «Торонто», «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» – у команды Леброна 10 поражений в 11 матчах сезона. Все результаты дня – здесь.

7. Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила Терезу Йохауг молчать о положительной допинг-пробе перед стартом сезона-2016/17.

8. Бразильские игроки «Реала» Родриго и Эдер Милитао получили испанское гражданство. В заявке «Мадрида» теперь нет легионеров не из Евросоюза.

А еще «Мадрид» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года. Договор подписали еще летом, но клуб так и не объявил об этом.

9. «Ред Булл» оштрафован на 7 млн долларов, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента «Формулы-1» 2021 года.

10. Неймар оправдан по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса».

11. «Ювентус» может пригласить Антонио Конте. Тренер «Тоттенхэма» согласится вернуться, если будет предложение.

12. Фигуристка Вероника Жилина победила на втором этапе Гран-при России среди юниорок в Сочи, Алиса Двоеглазова – 2-я, Агата Петрова – 3-я.

13. Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP в Вене. Также в полуфинал вышли Григор Димитров, Денис Шаповалов и Борна Чорич.

14. Алина Загитова объяснила, как оказалась под капельницей – олимпийская чемпионка отравилась. Фигуристка сообщила, что ей намного лучше.

15. Продолжается полемика из-за финта Антони – вингер «Манчестер Юнайтед» в игре с «Шерифом» развернулся с мячом на 360 градусов. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, сказал, что внесет коррективы, если это был финт ради финта. Бразильца поддержал экс-форвард сборной Норвегии Ян-Оге Фьортофт: «Оставьте Антони в покое, пусть получает удовольствие». А сам Антони заявил, что не перестанет финтить: «Мы известны благодаря своему искусству».

16. «Барса» разместит рекламу криптовалютной платформы Nexo на рукаве формы. Beko платила 19 млн евро в год за это.

17. Английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев Кодекса многообразия, не сумев нанять нужное число темнокожих, азиатов и женщин.

18. Квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен развелись после 13 лет брака.

Цитаты дня.

«Как говорит президент, мы живем в русле традиционных духовных ценностей. Это констатация, что мы русские, с нами Бог». Замдиректора по развитию «Химок» о священнике

Тренер сборной Германии: «В новом сезоне некоторые этапы Кубка мира будут отменять. Из-за цен на электроэнергию будет сложно делать снег»

Немецкий биатлонист Кюн об отстранении россиян: «У нас в биатлоне есть винтовки. Не знаю, что будет, если российский спортсмен встретится на трассе с украинцем»

Хави о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул»

Нуждов о мобилизации: «Что гражданину положено, то он и должен делать. Сам попадаю под призыв первой очереди»

Самюэль Это′О: «Анри не дотягивал до моего уровня. Он и до Анелька не дотягивал»