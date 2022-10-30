ЦСКА победил «Локо», провал «Химок» и перформанс Гогниева, поражения «Челси» и «Ливерпуля», поул Ферстаппена в Мексике, Непомнящий обыграл Карлсена, успехи «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» и другие новости

1. В московском дерби ЦСКА победил «Локомотив» в гостях (1:0), Медина забил головой с паса Карраскаля. «Ростов» сделал камбэк в игре с «Ахматом» благодаря голам Комличенко и Сильянова (2:1). «Динамо» сокрушило «Химки» (6:1). У Гладышева дубль, у Тюкавина и Нгамале 1+1, Садыгов забил с пенальти. Спартак Гогниев сгорел: со скандалом заменил Глушакова, удалился и обругал журналиста.

2. «Манчестер Сити» без Холанда обыграл «Лестер» (1:0) в 14-м туре АПЛ. «Челси» влетел «Брайтону» (1:4), впервые проиграв при Поттере, причем Лофтус-Чик и Чалоба забили в свои ворота, а Кепа получил травму. «Ливерпуль» дома уступил «Лидсу» (1:2), пропустив на 89-й минуте. У команды Клоппа все очень плохо: 3 поражения в 5 последних матчах лиги и 9-е место.

3. Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи, Трусова – 2-я, Самоделкина – 5-я. У мужчин после короткой лидирует Марк Кондратюк, Ерохов – 2-й, Ковалев – 3-й.

4. «Барселона» на 93-й минуте вырвала победу у «Валенсии» (1:0). Забил, конечно, Роберт Левандовски, у которого 18 голов в 17 матчах за «Барсу» в сезоне, а в Ла Лиге он лучший бомбардир с 13 мячами в 12 играх. А вот «Атлетико» на 99-й минуте пропустил решающий гол от «Кадиса» (2:3), ранее вернувшись с 0:2 и забив на 85-й и 89-й.

5. КХЛ. «Витязь» проиграл минскому «Динамо», «Салават Юлаев» обыграл «Барыс», «Сибирь» победила «Северсталь».

Кстати, выяснилась основная причина вывода Александра Радулова из основы «Ак Барса»: он нецензурно выражался в адрес помощника Знарка Бабенко.

6. «Наполи» выиграл 13 матчей подряд и обновил клубный рекорд, а Хвича забил и отдал 2 ассиста к 36-й минуте матча с «Сассуоло». Команда Лучано Спаллетти сохраняет лидерство в Серии А.

«Интер» всухую обыграл «Сампдорию» (3:0) благодаря голам де Врея, Бареллы и Корреа, а «Ювентус» одолел «Лечче» (1:0), впервые в сезоне выиграв 3 матча чемпионата подряд.

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» (3:0), Овечкин забил 784-й гол в карьере, поразив пустые ворота. «Тампа» одолела «Сан-Хосе» (4:3), Кучеров забросил победную шайбу за минуту до конца основного времени. «Сент-Луис» опять проиграл – на этот раз «Монреалю» (4:7), первый за 6 игр гол Тарасенко «блюзменов» не спас. Все результаты дня – здесь.

8. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Мехико-2022, Расселл – второй, Хэмилтон – третий.

9. НБА. «Шарлотт» одолел «Голден Стэйт» в овертайме, 34+17 Янниса помогли «Милуоки» справиться с «Атлантой» и другие результаты.

10. «ПСЖ» победил «Труа» (4:3) в 13-м туре Лиги 1. У Месси и Неймара по 1+1, а Мбаппе забил с пенальти. У Лионеля уже 16+13 в «ПСЖ» и сборной Аргентины за сезон, а у Неймара цифры еще более впечатляющие – 24 (14+10) очка в 18 матчах за парижский клуб. Кроме того, Месси первым отдал 10 голевых пасов в топ-5 лиг Европы.

11. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев четвертый год подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP.

12. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера.

13. «Барселона» хочет подписать Лео Месси в январе, пока у клуба нет ограничений от Ла Лиги на траты.

14. «Бавария» разнесла «Майнц» (6:2), причем у мюнхенцев забили 6 разных игроков: Гнабри, Мусиала, Мане, Горетцка, Тель и Шупо-Мотинг. «Боруссия» Дортмунд победила «Айнтрахт» (2:1) благодаря голу Беллингема.

15. «Фламенго» в 3-й раз выиграл Кубок Либертадорес, победив «Атлетико Паранаэнсе» в финале.

16. Футболисты Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг вошли в список самых влиятельных темнокожих людей Великобритании.

17. За тайную выплату 20 млн евро Криштиану Роналду «Ювентус» могут оштрафовать на 20-60 млн евро.

Цитаты дня.

Педриньо о прозвище: «Удивлен, что в России оно вызвало ажиотаж. Слышал, это как-то связано с ЛГБТ. Если это не так, не против вернуть его на футболку»

Семен Елистратов: «Тема вокруг Валиевой носит политический характер и выходит за пределы WADA. А правда ли есть допинг?»

Телеведущий Морган поспорил с Линекером из-за Месси и Роналду: «ПСЖ» вырвал победу у титанов из «Труа». Есть только один величайший – Криштиану»

Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

«Гогниев – конченый мудак, ведет себя как придурок. Такие люди не должны работать в российском футболе». Губерниев о тренере «Химок»