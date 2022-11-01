Андрей Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и стал автором победного буллита в матче с «Вашингтоном»

забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с .

Российский форвард «Каролины» также стал автором победного буллита в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (3:2 Б).

В 9 играх сезона в активе Свечникова стало 10 (8+2) очков. Он делит 2-е место в гонке снайперов с Габриэлем Виларди из «Лос-Анджелеса» (по 8 шайб), уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (9).

Сегодня Андрей (21:47 – второе время среди нападающих «Харрикейнс», 7:06 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.