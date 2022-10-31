Ротенберг о хоккее: «Я хотел быть вратарем. Мне бросили в голову на первой тренировке – и я перешел в поле»

признался, что хотел быть вратарем по хоккейному амплуа.

– Вы же еще и играли сами. Какое первое воспоминание со льда?

– Я вообще хотел быть вратарем. На первой тренировке пошел в ворота, и мне бросили в голову – на этом я закончил вратарскую карьеру и перешел в поле.

– Это в каком возрасте?

– Мне было 10 лет, 1991 год. Раньше хотел, но у родителей не было возможности меня возить.

Мы жили в Ленинградской области, и ездить можно было только на Ждановку – хотя в школу я и ходил в центре, но туда меня некому было возить. Я занимался дзюдо, а зимой, когда была возможность, катался на коньках.

А в 1991-м мы переехали в Хельсинки, и там коробка была прямо во дворе. Зимой с ребятами играл постоянно. Там много льда, открытых общественных катков, чего нам где-то не хватает. В любое время собрался – и не надо ничего бронировать.

Когда мне было 15 лет, я попал в СКА. Ездил на сборы, еще когда играл в Финляндии. Я вообще тогда хотел остаться в СКА. Меня взяли в команду 1981 года, там был сильный тренер Цалпанов.

Я прошел все тесты, по физике вообще не было никаких вопросов – всегда лучше всех бегал, выносливость хорошая. Хотел остаться, но с мамой не получилось договориться – она сделала акцент на учебу. Это вот мой первый опыт работы в СКА, – сказал Ротенберг в интервью Sports.ru.

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