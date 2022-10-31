«Реал» считает, что «Барсу» в Ла Лиге судят мягче, чем их. Мадридцы недовольны ситуацией

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жирона Марио Мелеро Лопес Футбол

«Реал» недоволен тем, что его судят строже, чем «Барселону».

После матча с «Жироной» (1:1) «Мадрид» выступил с критикой судейства Марио Мелеро Лопеса. 

В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку хавбеку Марко Асенсио, позже не засчитал гол вингера Родриго Гоэса, посчитав, что бразилец выбил мяч из рук вратаря, а также удалил полузащитника Тони Крооса, показав ему вторую желтую карточку.

В «Реале» считают, что «Барселону» в начале сезона судят мягче, чем мадридцев, утверждает As. В «Мадриде» обеспокоены и недовольны этой ситуацией.

Многие игроки «Реала» после матча с «Жироной» были недовольны судейством, а также спорили с Мелеро Лопесом по ходу игры.

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