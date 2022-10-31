«Реал» считает, что «Барсу» в Ла Лиге судят мягче, чем их. Мадридцы недовольны ситуацией

«Реал» недоволен тем, что его судят строже, чем «Барселону».

После матча с «Жироной» (1:1) «Мадрид» выступил с критикой судейства Марио Мелеро Лопеса.

В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку хавбеку Марко Асенсио, позже не засчитал гол вингера Родриго Гоэса, посчитав, что бразилец выбил мяч из рук вратаря, а также удалил полузащитника Тони Крооса, показав ему вторую желтую карточку.

В «Реале» считают, что «Барселону» в начале сезона судят мягче, чем мадридцев, утверждает As. В обеспокоены и недовольны этой ситуацией.

Многие игроки «Реала» после матча с «Жироной» были недовольны судейством, а также спорили с Мелеро Лопесом по ходу игры.

«Реал» бесит судейство: Анчелотти недоволен «придуманным пенальти», гол Родриго отменили. А у Крооса первая красная в карьере