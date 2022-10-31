Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА и отстранить Иран от ЧМ-2022

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Украинская ассоциация потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

Исполком УАФ обратится в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из состава членов организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации. Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях под эгидой ФНЛ.

Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира-2022 в связи с «систематическими проявлениями нарушений прав человека» и «вероятную причастность» к специальной военной операции на Украине.

24 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года. 

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