Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА и отстранить Иран от ЧМ-2022

Украинская ассоциация потребовала исключить РФС из ФИФА и .

Исполком УАФ обратится в и УЕФА с требованием исключить из состава членов организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации. Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях под эгидой ФНЛ.

Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира-2022 в связи с «систематическими проявлениями нарушений прав человека» и «вероятную причастность» к специальной военной операции на .

24 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года.