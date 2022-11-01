«Сент-Луис» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей шайб 8:25.

проиграл 5 матчей подряд с общей разницей шайб 8:25.

Клуб начал сезон НХЛ с 3 побед подряд, после чего началась серия поражений. Сегодня «блюзмены» на своей площадке уступили (1:5).

«Сент-Луис» проиграл 5 матчей подряд впервые с марта-апреля 2021 года, когда серия достигла 7 поражений подряд (из них 6 было в основное время).

С 6 очками в 8 матчах команда под руководством занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе, опережая «Аризону» на 1 балл.