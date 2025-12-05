«Черчесов был бы оптимальным вариантом в «Спартаке». Нужна жесткая дисциплина – он ее наладит. Но не верю, что пригласят русского тренера». Дьяков о красно-белых
Бывший футболист клубов РПЛ Виталий Дьяков высказался относительно позиций главных тренеров в «Спартаке» и «Динамо».
– Почему так скептически относитесь к тому, что Вадим Романов станет главным тренером? Дело в отсутствии тренерской лицензии?
– У него нет опыта работы главным. Он всегда был где-то рядом, но я не верю, что в команду придет русский тренер. Пригласят иностранца.
Могу ошибаться, но все последние тренеры были иностранцами. Хотя я только за, чтобы тот же Романов продолжил работу, даже с такой большой командой, как «Спартак».
– У «Динамо» больше шансов, что назначат отечественного специалиста?
– Сложный вопрос. Не знаю, какие предпочтения у руководства клуба. Последним был Карпин. До этого Личка и много других иностранцев.
На мой взгляд, оптимальным вариантом в «Спартаке» был бы Станислав Черчесов. Красно-белым нужна жесткая дисциплина, которую он наладит. В «Динамо» даже не знаю, кого лучше назначить.
Еще недавно считал Ролана Гусева хорошим вариантом. Я и сейчас придерживаюсь этого мнения, но его интервью может повлиять на решение руководства клуба, – сказал Виталий Дьяков.