Радулов о выводе из основы «Ак Барса»: «Для чего это, чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь? Трудно молчать, когда такая несправедливость»

высказался о выводе из основного состава «Ак Барса».

В пятницу главный тренер казанского клуба заявил, что игрок выведен из основного состава. Позже появилась информация о возможном обмене 36-летнего нападающего.

Сообщалось, что одной из главных причин вывода нападающего из основного состава казанской команды является его стиль общения и конфликт с тренерским штабом Знарка, в частности с помощником Юрием Бабенко.

– Очень многое было сказано и написано после этой открытой тренировки, очень много мне позвонило людей, которые меня поддерживают. Они читали все эти комментарии, высказывания от каких-то источников. Когда понимаешь, что это полная чушь и не соответствует действительности, то хочется высказаться на этот счет.

– Расскажите, что на самом деле стоит за этой историей с вашим отстранением от основного состава ?

– Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают.

Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то говорить, вылазит информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим.

– Возможно, это своего рода показательные перестановки в трудной для команды ситуации?

– Хорошо, но для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идет такая несправедливость, трудно молчать.

Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей – командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца, и чтобы это действительно команду подстегивало, – заявил Радулов.