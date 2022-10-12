Провал «Юве» и «Милана», «Реал» и «Ман Сити» в 1/8 ЛЧ, слухи об уходе Мбаппе, 16-я победа СКА, Загитова и Валиева выступят в шоу Навки, «Локо» возглавит россиянин и другие новости

1. В Лиге чемпионов выдался насыщенный вторник. «Ювентус» сенсационно проиграл «Маккаби» (0:2) и болтается на 3-м месте в группе с 3 очками. «Челси» снова победил «Милан» (2:0), игравший вдесятером после удаления Томори.«Манчестер Сити» не стал выпускать Холанда, остался вдесятером, не забил пенальти и в итоге сыграл 0:0 с «Копенгагеном». «ПСЖ» без Месси обменялся пенальти с «Бенфикой» (1:1), а «Реал» на 95-й минуте спас матч с «Шахтером» (1:1). Все результаты вечера – тут.

2. «Реал» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для Мадрида это 31-й выход из группы ЛЧ, 12 раз команда сделала это за два тура до конца групповой стадии – это рекорд.

3. Бомба из Парижа: появилось сообщение, что Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе, он считает, что клуб предал его. Мбаппе заявил своему окружению, что решение остаться в парижском клубе было ошибкой. Затем Le Parisien написал, что тренер Кристоф Гальтье и Луиш Кампуш могут уйти вслед за Мбаппе. Впрочем, Кампуш позже опроверг все слухи, заявив, что нападающий не просил об уходе.

4. КХЛ. СКА обыграл минское «Динамо», выиграв 16 из 17 матчей в сезоне, «Спартак» уступил «Витязю», «Автомобилист» победил «Торпедо»

5. Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», а Камила Валиева исполнит роль Богини в другом шоу Навки «Новая сказка Шахерезады».

6. НХЛ. После двух матчей в Чехии регулярный чемпионат полноценно стартовал в Северной Америке. «Рейнджерс» обыграли «Тампу» (3:1), Панарин и Кучеров сделали по передаче, Шестеркин отразил 25 бросков из 26, Кравцов успел сыграть полторы минуты и получил травму.

«Вегас» одолел «Лос-Анджелес» (4:3), нанеся 51 бросок в створ, Стоун забросил победную шайбу на 60-й минуте.

7. «Ювентус» не уволит Массимилиано Аллегри. Президент клуба Андреа Аньелли объявил, что не будет принимать решения по ходу сезона.

8. Серхио Рамос назвал судью «ублюдком» во время матча с «Реймсом». Защитнику «ПСЖ» грозит бан от 2 до 7 матчей.

9. «Авангард» выменял защитника Зията Пайгина у «Торпедо», подписав с игроком контракт на три года.

10. ФИФА может не разрешить капитанам носить повязку против дискриминации OneLove на ЧМ-2022. Англичане готовы рискнуть даже в случае штрафа. Кстати, организация выплатит 209 млн долларов клубам за участие игроков на ЧМ – примерно по 10 тысяч в день на игрока.

11. Тренером «Локомотив» будет россиянин, но не Талалаев, Семин или Юран, возможно – Михаил Галактионов, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Пари НН», впрочем, не отпускает Галактионова в «Локо». Один из вариантов – Игорь Осинькин, руководящий «Крыльями Советов».

Также пишут, что Юрий Нагорных может сменить Александра Плутника в «Локомотиве» на посту председателя совета директоров.

12. Защитник Георгия Джикия сыграет с ЦСКА. Капитан «Спартака» избежал серьезной травмы в матче с «Крыльями».

13. У Эрлинга Холанда нет отступных для клубов АПЛ, для других команд – 200 млн евро с 2024-го.

14. Финансирование системы идентификации болельщиков планируют увеличить в 2023-2025 годах.

15. У «Ливерпуля» очередные потери: Трент Александер-Арнолд и Жоэль Матип пропустят до 3 недель и не сыграют с «Ман Сити». У команды Юргена Клоппа травмированы 7 игроков.

16. 32 из 50 опрошенных игроков НХЛ считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли. «Тампа» получила 5 голосов, «Торонто» – 1. 17 из 49 игроков НХЛ назвали Макдэвида фаворитом на «Харт Трофи». Мэттьюс и Макар получили по 10 голосов, Кучеров – 2, Панарин – 1.

17. Чемпион России по гандболу Александр Синицын получил три месяца ареста в Беларуси за хулиганство.

18. Ферма по выращиванию конопли обнаружена в особняке экс-игрока «Ливерпуля» Пеннанта. С 2020-го там никто не живет.

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