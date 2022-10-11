Ферма по выращиванию конопли обнаружена в особняке экс-игрока «Ливерпуля» Пеннанта. С 2020-го там никто не живет
Ферма по выращиванию конопли обнаружена в особняке Джермейна Пеннанта.
Бывший игрок «Ливерпуля» приобрел дом стоимостью примерно 1 млн фунтов в 2006 году, когда выступал за мерсисайдский клуб.
С 2020 года после расставания Пеннанта с девушкой в особняке никто не проживал.
Ферма была обнаружена оказавшимся в доме путником, который в своих соцсетях опубликовал видео. В появившемся на ютубе ролике видны десятки горшков с растениями и огромные мусорные мешки, наполненные принадлежностями для употребления наркотиков.
В январе сотрудники полиции уже проводили обыск дома. Тогда ими была обнаружена ферма, растения были изъяты. Также был задержан 35-летний мужчина, но его отпустили на время следствия.
В сентябре сотрудники полиции получили дополнительную информации о выращивании конопли в этом же особняке. Однако после обысков 2 сентября растений обнаружено не было.
Сейчас делом занимается полиция графства Уэст-Мидлендс.
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