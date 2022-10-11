Ферма по выращиванию конопли обнаружена в особняке экс-игрока «Ливерпуля» Пеннанта. С 2020-го там никто не живет

Ферма по выращиванию конопли обнаружена в особняке .

Бывший игрок приобрел дом стоимостью примерно 1 млн фунтов в 2006 году, когда выступал за мерсисайдский клуб.

С 2020 года после расставания Пеннанта с девушкой в особняке никто не проживал.

Ферма была обнаружена оказавшимся в доме путником, который в своих соцсетях опубликовал видео. В появившемся на ютубе ролике видны десятки горшков с растениями и огромные мусорные мешки, наполненные принадлежностями для употребления наркотиков.

В январе сотрудники полиции уже проводили обыск дома. Тогда ими была обнаружена ферма, растения были изъяты. Также был задержан 35-летний мужчина, но его отпустили на время следствия.

В сентябре сотрудники полиции получили дополнительную информации о выращивании конопли в этом же особняке. Однако после обысков 2 сентября растений обнаружено не было.

Сейчас делом занимается полиция графства Уэст-Мидлендс.