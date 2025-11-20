На Актюркоглу подали в суд за нарушение авторских прав на образы из «Гарри Поттера». Хавбек «Фенербахче» публиковал музыку из фильмов и празднует голы, изображая взмах палочкой

С Керемом Актюркоглу будут судиться из-за фильмов о Гарри Поттере.

Компания по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. судится с полузащитником «Фенербахче» Керемом Актюркоглу .

Как сообщают Habertürk и другие турецкие СМИ, голливудская компания подала иск против футболиста из-за несанкционированного использования визуальных и аудиоэлементов из серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Иск подан в Стамбульский гражданский суд, к нему приложены материалы из соцсетей Актюркоглу.

Актюркоглу иногда называют «Волшебником» и «Керемом Поттером». Футболист празднует голы, изображая из себя волшебника с палочкой, как в фильмах о Гарри Поттере.

Warner Bros. отметила в иске, что многие термины, такие как «Гарри Поттер», «Хогвартс» и «Гриффиндор», зарегистрированы в Турецком ведомстве по патентам и товарным знакам. Компания подчеркнула, что эти товарные знаки не ограничиваются книгами и фильмами и имеют высокую коммерческую ценность.

В иске указано, что Актюркоглу в своих постах делал прямые отсылки к этим товарным знакам. Так, игрок «Фенербахче » использовал в своих постах музыкальную тему совы Букли из фильмов.

Warner Bros. заявила, что Актюркоглу нарушил авторские права, использовав эти образы без разрешения. Компания попросила суд провести экспертизу постов игрока в инстаграме и X.