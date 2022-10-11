Холанд впервые в сезоне провел весь матч в запасе. Форвард «Ман Сити» не вышел на игру с «Копенгагеном» в ЛЧ

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Эрлинг Холанд не вышел на поле в матче с «Копенгагеном»

Нападающий «Манчестер Сити» провел всю игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0) на скамейке запасных.

Норвежец впервые в этом сезоне не принял участие в матче своей команды – на 9 матчей АПЛ, 3 игры Лиги чемпионов и матч за Суперкубок Англии он выходил с первых минут.

В 13 матчах за английский клуб Холанд забил 20 мячей. Его статистику можно найти здесь.

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