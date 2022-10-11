Ари: «Россия – лучшая страна мира, Москва – лучшая столица. Много красивейших девушек, ночных клубов, не вижу минусов»
Ари лестно высказался о Москве и России.
– Вам понравилась Москва?
– Понравилась, только есть одно но: если ты не дружишь с головой, не сконцентрирован на футболе, ты потеряешься – 100%. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов – вообще другая жизнь!
А в Краснодаре все спокойно. Помню, как я забил за «Спартак» и вывел команду в группу Лиги чемпионов. Это навсегда в моей памяти, как и гол в ворота ЦСКА, и радость ультрас: фанаты ведут себя как сумасшедшие – топовая атмосфера, прямо как в Бразилии!
В «Локомотиве» тоже все было хорошо, часто играли в еврокубках. В каждом клубе были свои плюсы. Неважно, какой город, потому что я люблю Россию!
– Москва – лучший город мира?
– Абсолютно! Россия – лучшая страна мира, как и столица – лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов, – заявил бразилец, бывший игрок «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России.
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