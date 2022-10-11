Директор «РЖД» Нагорных может сменить Плутника в «Локомотиве» на посту председателя совета директоров

Председатель совета директоров хочет покинуть свой пост.

Директор ОАО по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба в ближайшее время, утверждает .

Есть вероятность, что спортивным блоком клуба будет управлять . Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.

«Локомотив» идет на 14-м месте в таблице чемпионата России, команда одержала всего две победы в 12 матчах.