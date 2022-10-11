Директор «РЖД» Нагорных может сменить Плутника в «Локомотиве» на посту председателя совета директоров
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник хочет покинуть свой пост.
Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба в ближайшее время, утверждает «Спорт-Экспресс».
Есть вероятность, что спортивным блоком клуба будет управлять Владимир Леонченко. Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.
«Локомотив» идет на 14-м месте в таблице чемпионата России, команда одержала всего две победы в 12 матчах.
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