  Касинтура о лимите: «Можно даже убрать. Никакие рамки не идут на пользу, чемпионат выиграет, если будут сильные игроки. Люди прибавляют, когда есть конкуренция»
Касинтура о лимите: «Можно даже убрать. Никакие рамки не идут на пользу, чемпионат выиграет, если будут сильные игроки. Люди прибавляют, когда есть конкуренция»

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура считает, что в чемпионате России можно совсем убрать лимит на легионеров, чтобы играли сильнейшие футболисты.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об ужесточении лимита в Мир РПЛ с 2028 года. В заявке команды смогут находиться не более десяти иностранцев, а на поле одновременно – не более пяти.

– По поводу паспорта: ты все еще считаешься легионером, сейчас обсуждается ужесточение лимита на иностранцев. Как ты к этому относишься? Нужны ли сильные легионеры в нашем футболе, или лучше дать больше места молодым россиянам?

– Важно, что значит «лучше». Лучше – просто дать место любому игроку с российским паспортом? Тогда попасть в большой футбол станет легче, но это не значит, что уровень вырастет.

Люди прибавляют, когда есть конкуренция. Если конкуренции нет, прогресс может остановиться. Сейчас лимит уже существует, но это не мешает посмотреть на состав того же ЦСКА – сколько там талантливых молодых российских игроков. Они играют, потому что они сильные.

Может быть, у людей, которые принимают такие решения, есть своя статистика и обоснования. Посмотрим, что будет. Но достаточно взглянуть на сильнейшие чемпионаты мира – Испанию, Италию, Англию. Там нет таких лимитов, как у нас.

– То есть, лимит можно оставить таким, как есть?

– Можно даже убрать. Никакие рамки не идут на пользу, нужна свобода. Если будут сильные игроки – неважно, из каких стран – от этого выиграет весь чемпионат.

И опять же, это даст пример молодым: они увидят уровень и будут стремиться к нему. Если хотят, чтобы российский футбол приблизился к топ-уровню, нужно в первую очередь вкладываться в академии и инфраструктуру. Сейчас этого мало. Лимит – вопрос второстепенный, – сказал Касинтура.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
