«Если Романов хочет стать «спартаковским государем» и получить ярлык на царство, с ЦСКА нужна хорошая игра. А то «Спартак» назначит черт-те кого, и все будут страдать». Губерниев о дерби
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Вадиму Романову нужно будет добиться положительного результата в дерби с ЦСКА, чтобы продолжить тренировать «Спартак».
Красно-белые примут армейцев в матче 16‑го тура Мир РПЛ 22 ноября. Романов 11 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
«ЦСКА – фаворит. Челестини хорош.
Что придумает Романов для того, чтобы изменить игру и попробовать успешно сыграть? Сложно сказать. Хочется ему пожелать удачи. Если Романов хочет стать «спартаковским государем» и получить ярлык на царство, то с ЦСКА нужно показать хорошую игру.
Ну и футболисты должны порадовать. А то опять назначат черт‑те кого в «Спартак», и все будут страдать. От этого матча жду много искрометного футбола», – сказал Губерниев.